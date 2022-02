Brug afbreken zodat superjacht erlangs kan, het is niet eens de gekste uitspatting van de superrijken

Dat hij moet betalen voor de afbraak en heropbouw van een historische brug in Rotterdam zodat zijn nieuwe superjacht naar zee kan varen, dat is voor Jeff Bezos zakgeld. De markt van exuberant dure luxeboten boomt dezer dagen, en dan is geen wens te gek. “In een feeërieke baai liggen dobberen: da’s allemaal tof, maar wat ga je daar doen?”, vertelt expert Pit De Jonge. “Wel, duikboten zijn tegenwoordig blijkbaar in.”