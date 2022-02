Legendarisch schip van beroemde ontdekkingsreiziger mogelijk ontdekt voor Amerikaanse kust

Australische archeologen denken dat ze de HMS Endeavour hebben ontdekt. Met het legendarische schip voer de beroemde kapitein James Cook tussen in 1769 en 1771 naar de andere kant van de wereld om als eerste Europeaan voet te zetten op Nieuw-Zeeland en Australië. Het schip werd in 1778 tot zinken gebracht voor de kust van de Amerikaanse staat Rhode Island, door de blokkade van Newport Harbour. Er werd lang vermoed dat het schip daar zijn laatste rustplaats had gevonden, wat de Australische onderzoekers nu ook bevestigen. Hun Amerikaanse collega’s vinden die conclusies echter te voorbarig en zijn het niet eens met de aankondiging.