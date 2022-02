Vlaamse tieners mogen vrijwillig booster halen

De interministeriële conferentie Gezondheid nam woensdag geen beslissing over de boosterprik voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. De bevoegde ministers hebben een advies gevraagd aan de Commissie Patiëntenrechten.

Jongeren die vroeg werden gevaccineerd dreigen hun reis in het water te zien vallen. De krokusvakantie start eind februari en in sommige landen is de boosterprik verplicht als het laatste vaccin meer dan zes maanden eerder werd gezet. Verschillende jongeren laten zich daarom bewust besmetten of gaan naar het buitenland voor een boosterprik.

Vlaanderen neemt nu de vlucht vooruit en beslist zelf om de boosters “zo snel mogelijk” te gaan toedienen. Uitnodigingen worden evenwel niet verstuurd en de jongeren zullen uitgebreid worden geïnformeerd.