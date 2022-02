Opsteker voor Club Brugge: Tajon Buchanan is terug, ook Noa Lang en Sargis Adamyan beschikbaar voor topper tegen Gent

In de nacht van woensdag op donderdag nog invaller in El Salvador, maar zondag in principe in de selectie bij Club Brugge voor de topper tegen Gent: Tajon Buchanan keert vrijdag terug na zijn interlandverplichtingen met Canada. De Canadees sluit - net als Lang - zaterdag aan bij de groep. Ook nieuwkomer Adamyan is speelgerechtigd.

Buchanan keert op een wolk terug uit Noord-Amerika. De winteraanwinst van Club Brugge pakte 9 op 9 met Canada, kwam drie keer in actie en staat op een zucht van een ticket voor het WK in Qatar. Het telt na elf matchen in de CONCACAF Qualifiers een bonus van vier punten op de VS en Mexico. Donderdagochtend - aftrap om 3.00 uur - moest Buchanan nog aan de bak met Canada in El Salvador (0-2), maar vrijdagavond landt de Canadees opnieuw in België. Net op tijd voor laatste training van Club Brugge in aanloop naar de klepper tegen Gent van zondag. Het is dan ook aannemelijk dat Buchanan gewoon in de selectie zit.

Balanta blijft vraagteken

Keert zaterdag ook terug op het oefenveld in Westkapelle: Noa Lang, opnieuw een vrij man na een weekje quarantaine. Hij mocht eigenlijk vrijdag al trainingen, maar de volledige groep genoot dan van een vrije dag. Ten slotte zou ook het papierwerk voor de nieuwe spits Sargis Adamyan in orde moeten zijn, waardoor een selectie tot de mogelijkheden behoort. Zaterdag traint Schreuder dus een laatste keer in het Belfius Basecamp met het oog op zondag. Het enige twijfelgeval bij Club is Balanta: hij blijft onzeker nadat hij ook de bekermatch in Gent aan zich voorbij moest laten gaan.