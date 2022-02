Doden door lawines in Tirol en Davos

In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn vier mensen om het leven gekomen door een lawine. Dat melden de hulpdiensten vrijdag. Zeker één persoon is nog vermist. En ook in het Zwitserse Davos werd een snowboarder dood teruggevonden onder een lawine.

De lawine in Tirol vond plaats in de buurt van Spiss, een stadje aan de Zwitserse grens. Er is nog geen informatie over de afkomst en de identiteit van de slachtoffers.

Vrijdag waren er in Tirol al zeker dertien lawines. In het skioord Sölden raakten vijf wintersporters bedolven op een beveiligde piste. Zij konden wel gered worden.

In Davos werd donderdagavond een 43-jarige snowboarder teruggevonden onder een lawine. Hij bevond zich buiten de pistes en kwam niet opdagen op de afspraak met zijn familie, aldus de politie van Graubünden. Zijn lichaam werd uiteindelijk gevonden onder een meter sneeuw.

Er waren in Zwitserland de afgelopen zeven dagen 56 meldingen van lawines die door personen werden veroorzaakt, aldus het instituut WSL dat sneeuw en lawines bestudeert. Donderdag alleen al kwamen twee mensen om het leven en raakten vier anderen gewond in Scuol, Lenzerheide, Davos en Oberwald. In Lenzerheide raakten ook drie militairen gewond.

Het instituut roept op erg voorzichtig te blijven, zeker op hellingen in de schaduw. Er is een groot gevaar op lawines door dikke lagen verse sneeuw en door sneeuw die door de wind wordt weggeblazen en terechtkomt op zwakkere, oude sneeuw.