Meer Russisch gas voor China

“Er is een stap vooruit gezet in de gassector”, zo zei de Russische president Vladimir Poetin vrijdag tijdens zijn bezoek aan de openingsdag van de Olympische Spelen in Peking. Hij verwees daarbij naar een nieuw contract om China te bevoorraden met 10 miljard kubieke meter aardgas. Gazprom sloot daarover een meerjarig contract met China National Petroleum. Dat zou gebeuren via een nieuwe leiding vanuit het oosten.

De overeenkomst tussen Rusland en China komt op een moment van gespannen relaties met Europa over Oekraïne. Europa is altijd de belangrijkste klant geweest voor Russisch gas.

Maar Gazprom kijkt uit strategische overwegingen meer en meer richting China. De gasproducent verwacht dat de vraag naar gas vanuit China tegen 2030 met 50 procent zal stijgen, terwijl de vraag vanuit Europa tegen dan naar verwachting met 5 procent zou dalen.

Gazprom begon in 2019 met het leveren van gas aan China via de pijpleiding Power of Siberia, die aardgas transporteert vanuit de immense gasreserves in Siberië. Door het nieuwe akkoord zou de totale gasaanvoer aan China op termijn oplopen tot 48 miljard kubieke meter per jaar: 10 miljard door het nieuwe contract en 38 miljard via de Power of Siberia-leiding. Vorig jaar werd via die laatste leiding zo’n 11 miljard kubieke meter aangeleverd, maar de capaciteit zit nog niet op zijn piek.