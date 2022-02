EU en Europese luchtvaartsector bundelen krachten in streven naar nuluitstoot tegen 2050

De Europese Unie, onder het voorzitterschap van Frankrijk, en verschillende luchthavens en andere belanghebbenden in de Europese luchtvaartsector hebben vrijdag de Verklaring van Toulouse ondertekend. Het gaat om het eerste privaat-publieke initiatief om tegen 2050 nuluitstoot in de luchtvaartsector te bereiken.

De Verklaring van Toulouse wordt omschreven als “het eerste initiatief in zijn soort dat alle Europese stakeholders op een lijn brengt wat betreft de principes en acties die nodig zijn om de luchtvaartsector koolstofvrij te maken en te transformeren”. Als dusdanig wordt het als een “doorbraak” bestempeld.

De Verklaring onderschrijft de ambitie van de sector om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Tegelijkertijd bedt het zich ook in in het Europese klimaatplan Fit for 55.

In een volgende stap is het de bedoeling dat de Verklaring aanleiding geeft tot dialoog en concrete actie. Aldus wordt de EU opgeroepen om een Europees pact voor een koolstofvrije luchtvaart te ontwikkelen. Dat pact zou dan onder meer moeten zorgen voor de nodige regulering en financiële prikkels om de luchtvaartsector op weg te zetten naar een groenere toekomst.

In het totaal werd de Verklaring ondertekend door meer dan 35 Europese landen en 146 stakeholders uit de luchtvaartsector, waaronder ook Brussels Airport en de luchthavens van Charleroi en Luik.