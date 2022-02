“Er komt na corona nog een grote golf ontslagen aan. Soms is dat het beste wat iemand kan overkomen”

Ontslagen worden: het vloert je zelfvertrouwen en kraakt je karakter. Of toch als je baas het verkeerd aanpakt. Advocate en experte zakelijke conflicten Vicky Buelens (46) ziet al 25 jaar hoe het vaak verkeerd loopt in dat laatste gesprek. Ze heeft nu een boek geschreven over hoe het wél respectvol kan. “Er komt na corona nog een grote golf ontslagen aan. Nu is het moment om onze ontslagcultuur te veranderen.”