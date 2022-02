Hein Vanhaezebrouck gelooft in zijn team voor tweede duel in vijf dagen tegen Club Brugge: “We kunnen nog veel beter”

Twee dagen na de pijnlijke 0-1 bekernederlaag tegen Club Brugge toonde Hein Vanhaezebrouck zich tijdens de traditionele persbabbel voor de partij van zondagmiddag op Jan Breydel alweer heel strijdvaardig en gaf hij ook aan waar het volgens hem fout liep in de heenmatch van de halve finale: “Er komen weinig voorzetten tot bij Lemajic. Dat moet beter. Elke keer als er een voorzet in zijn buurt kwam, gebeurde er altijd wel iets. Maar dat gebeurde dus veel te weinig.”

Hein Vanhaezebrouck kan opnieuw rekenen op Tarik Tissoudali en de Marokkaanse international bewees woensdagavond al meteen dat hij fit en gretig terug is gekeerd van de Afrika Cup: “Ik was verrast van Tarik. We wisten dat hij fit was want hij was niet ziek of geblesseerd geweest. Hij speelde er echter niet zoveel en daar was ik toch wat verbaasd over. De coach wilde blijkbaar vasthouden aan zijn vast team en Tarik kwam er pas als laatste bij. De hele staf was ervan overtuigd dat hij dit niet 90 minuten zou kunnen volhouden. Intensief trainen is niet evident als de partijen elkaar snel opvolgen. Hij heeft dat echter goed gedaan.”

Ook Vadis Odjidja en Laurent Depoitre vielen in de heenwedstrijd van de halve finale tegen Club Brugge na rust in maar over hun inzetbaarheid houdt HVH net iets meer een slag om de arm: “Vadis heeft geen last meer, dus hij heeft al meer meegetraind dan Laurent. Bij hem was het weer kantje boord om hem op de bank te zetten. We moeten hem blijven opvolgen en vandaag werkte hij enkel met de kine’s. Het kan even goed dat hij er zondag niet bij is dan wel. De zorgen zijn nog niet achter de rug.”

De roep om Depoitre klinkt evenwel steeds luider bij de Gentse achterban. — © BELGA

“Er zijn uiteindelijk een drietal voorzetten tot hem gekomen, eentje verwerkte hij niet goed, een doelpunt is afgekeurd… Als je meer voorzetten naar hem verstuurt, zal er wel eens eentje binnen gaan. De spelers beseffen dat ook en iedereen realiseert zich dat ze hem niet optimaal bedienen. Maar uitvoeren is nog wat anders.”

De fans spelen natuurlijk ook een rol in het gebeuren. Het fluitconcert bij zijn wissel, deed Lemajic allerminst goed, klinkt het in de Gentse kleedkamer. En dat beaamt ook HVH: “Door alle heisa, creëer je een andere situatie. Bij het minste dat je verkeerd doet, is er een kans dat er opnieuw een reactie komt. Nu spelen we twee keer buitenshuis, dat is misschien nog een voordeel. Maar hij wil het goed doen en speelt nu ook met meer druk.”

“De psycholoog heeft werk met velen en sprak ook met hem heel kort, net als ik. Ook veel spelers hebben kort met hem gebabbeld. Om hem te steunen met wat er gebeurd is. Het is niet leuk als je eigen supporters je uitfluiten. Wat de reden dan ook mogen zijn. Zij pakken hem als mikpunt voor veel andere dingen, ook omdat we geen transfer gedaan hebben in de winter.”

Lemajic baalt na zijn gemiste kansen tegen Club Brugge. — © BELGA

“Samoise is voor mij potentieel een grote voetballer”

Hein Vanhaezebrouck had nochtans een duidelijk piste in gedachten voor de aankoop van een bijkomende spits, Hugo Cuypers van KV Mechelen kwam evenwel niet. “Vorig jaar was ik de enige die Tissoudali wou, dat was toen haalbaar. Nu had ik ook iemand op het oog maar dat bleek niet haalbaar. Maar je mag dan toch niet alles afschuiven op die jongen. Maar ik laat het hierbij en ik ga het ook in de toekomst er ook bij laten; Dit was de laatste keer want dit helpt die jongen ook niet verder.”

Ondanks de povere resultaten van de laatste weken en het groeiend gemor bij de achterban, blijft HVH onverstoorbaar: “We maken nog veel fouten: zowel offensief als defensief moeten we nog veel zaken verbeteren. Dat sterkt mij echter in de gedachte dat we nog veel beter kunnen. Dat is de drive die ik met de jongens er in probeer te krijgen. Als we op al die vlakken verbeteren, dan is veel mogelijk. Mocht alles perfect verlopen en je stelt dan vast dat je het niet afmaakt, dan zou ik me echt zorgen maken.”

“Er kan echt nog veel beter. Ook al zijn we hier al een jaar aan het werken. Soms gebeurt dat pas na vijf jaar (lacht). Het is een kwestie van geduld”, maakt Vanhaezebrouck zich sterk. “Elke coach zal dit beamen. Sommige jongens leren heel snel. Iemand zoals Samoise, daardoor is hij voor mij ook potentieel een grote voetballer want hij pikt zaken zo snel op. Hij gaat veel sneller vooruit dan we zelf hadden vermoed.”

Samoise (rechts) in duel met Sobol. — © Isosport

Maar in de kern van AA Gent zijn het duidelijk niet allemaal klonen van Matisse Samoise, beseft ook HVH: “Je hebt ook jongens die op normale snelheid dingen oppikken, maar dan zie je na bepaalde tijd inderdaad ook wel een positieve evolutie. Maar dan heb je inderdaad ook trage leerlingen, traag tot heel traag.”

Toch wil de Gentse coach die laatste categorie spelers allerminst opofferen; “Vaak hebben ze ook andere kwaliteiten waardoor ze voor ons belangrijk blijven, maar dan kan het meerdere jaren duren voor ze zoiets oppikken. Als ze dit niet doen en ook niet de andere kwaliteiten hebben, zijn dat de spelers die na bepaalde tijd natuurlijk afvallen.”

“Maar soms zijn er jongens die zoveel andere kwaliteiten hebben, dat we dit dan door de vingers zien want ze zijn toch zo belangrijk voor ons. Maar we blijven daar dan wel op verder werken, ook al gaat het heel traag. Maar ik durf ook wel te zeggen dat bij die heel trage leerlingen er ook bij zijn die het noot oppikken.”

“Lemajic trapte alle strafschoppen bij Riga maar hier doen ze hem dood nog voor hij getrapt heeft”

Ondertussen kampt AA Gent meer dan ooit met een strafschoppensyndroom. Julien De Sart zorgde zondag voor de laatste in een lange rij van gemiste elfmeters. Toch vindt zijn coach dat er zeker kan getraind worden op dit onderdeel van het spelletje: “Trainen is absoluut mogelijk, ook al is de druk er niet bij. Maar je kunt er zodanig veel op trainen, zelfs zonder keeper. Sommigen hebben die keeper wel nodig. Maar anderen willen de bal gewoon strak in de hoek trappen, dan volstaat een paaltje naast de paal.”

“Als je telkens die bal hard weet binnen te trappen, geeft je dat vertrouwen. Ik zie er hier weinig aan beginnen, dat is een teken aan de wand. Mij hebben ze ooit geforceerd. Ik was ook geen specialist tot Houwaert opeens zei: ‘waarom begin jij niet eens met ze te trappen. Ronny Gaspercic en ik zijn dan aan de slag gegaan op training. Ik nam elke dag tien strafschoppen. Op den duur trap je ze zo goed dat je vertrouwen wint en dan neem je ze ook tijdens de matchen.”

Toch miste ook Hein Vanhaezebrouck wel eens een strafschop: “Ik heb er één keer eentje gemist maar dat was omdat het tijdens die caramellenbeker was, de Ligabeker, daar werden we niet extra voor betaald, dus dan vonden we dat we ook geen extra matchen moesten spelen (lacht). Nee. Het is zeker trainbaar, daar ben ik zeker van.”

De Sart mist een strafschop tegen Club Brugge. — © BELGA

Desondanks blijft het voor de Gentse trainer wachten op een speler die wel langdurig foutloos blijft vanop de stip: “Voor mij zijn de beste strafschopnemers, diegene die het spelletje met de keeper durven aangaan. Niet puur mentaal maar vooral het visuele spel: durven blijken naar de doelman en pas op het laatste moment beslissen waar te trappen wanneer de keeper een hoek kiest.”

“Zoals Hazard ze neemt. Dat is een echte specialist en die mist er ook nauwelijks. Saief kon dat maar hij begon aan zichzelf te twijfelen toen hij twee keer miste. Sven ook toen hij enkele op rij begon te missen en vorig jaar miste hij er ook eentje. We hebben gewoon geen enkele specialist. Ach weet je: Lemajic trapte ze allemaal bij Riga maar ik durf hem niet aan te wijzen want ze doen hem hier dood nog voor hij getrapt heeft. Het zou dan ook niet slim zijn van mij!”