Negentiger uit Waregem verdacht van moord op echtgenote blijft aangehouden

Het lichaam van de vrouw werd donderdagavond in een woning in de Churchilllaan in Waregem aangetroffen. Ze zou met geweld om het leven gebracht zijn. De precieze omstandigheden zijn momenteel nog niet duidelijk.

Haar 92-jarige echtgenoot werd donderdag gearresteerd en vrijdag voor de onderzoeksrechter voorgeleid. Die besloot dat de man aangehouden blijft. Dat meldt het parket.

LEES OOK. Man (92) opgepakt op verdenking van moord op zijn vrouw (87): “Het leek een zeer goed koppel”

(sgg)