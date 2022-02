West-Vlaamse vrienden redden vijf skiërs na plotse lawine op vakantie in Oostenrijk: “Begonnen als gekken te graven”

De vier West-Vlaamse vrienden Tim, Bert, Thomas en Jens blijven nog tot zaterdagavond in Sölden. — © jhm

Diksmuide/Nieuwpoort/Kortemark

Vier vrienden uit West-Vlaanderen zijn vrijdagmiddag op skivakantie in Ostenrijk nipt ontsnapt aan een plotse lawine. Dat gebeurde twee minuten eer ze zelf in het dal waren. “We zijn meteen als gekken beginnen graven en zagen na een half uur handschoenen twee meter diep in de sneeuw”, zegt Thomas Louwagie (32) uit Diksmuide. Na een reddingsoperatie van twee uren konden vijf Duitse skiërs uit de sneeuw worden gehaald.