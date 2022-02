Monaco-coach Philippe Clement staat tegen Lyon voor zijn eerste clash: “Spelers zijn klaar voor een grote match”

De vierde wedstrijd van Philippe Clement als trainer van AS Monaco vanavond om 21u tegen Olympique Lyon is een sleutelmatch. Monaco en Lyon staan achtste en zevende, gescheiden door één punt. Wie verliest, ziet de Europese plaatsen en vooral het felbegeerde Champions League-ticket (even) uit het zicht verdwijnen. Vorig seizoen vielen er in het Stade Louis II nog vijf rode kaarten, alleen ontgaan de gevoeligheden van zijn nieuwe voetballand Clement nog wat: “Hebben we sinds 2019 geen competitiematch meer gewonnen van Lyon?”