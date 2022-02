Marokkaanse jongen wil vrijwillig afdalen in waterput waar Rayan (5) vastzit: “Straks is het te laat”

Reddingswerkers graven zich een weg naar de jongen, maar de actie verloopt moeilijk omdat er instortingsgevaar bestaat. Daarom heeft een jongen, die wat ouder is dan Rayan, aangeboden om af te dalen in de schacht. “Straks is het te laat.”

In Tamorot wordt er met man en macht gegraven naar de plek waar de vijfjarige Rayan vastzit. Heel het land wacht in spanning af tot de jongen bovengehaald zal worden, maar niet iedereen begrijpt waarom het zo lang duurt. Walid, die wat ouder is dan Rayan, vertelde licht geïrriteerd aan journalisten dat hij zijn hulp had aangeboden, maar dat het niet mocht van reddingswerkers. “Ik ben ouder dan hij, hij is pas vijf jaar oud en ik mag hem niet redden?”, zei hij verontwaardigd tegen de journalisten. Waarop iemand hem vroeg of hij vrijwillig in de schacht wil neerdalen? “Ja, ik wil vrijwillig gaan. Ik zal mijn moeder bellen en het haar vragen als je wilt. Ik ben helemaal uit Chefchaouen gekomen om hem te redden. Hij zit daar al 30 uur of meer vast. Je zit daar en doet niets terwijl je toekijkt hoe hij sterft. Straks is het te laat.”

Hulpverleners wilden het risico niet nemen Walid in de schacht neer te laten. In de plaats daarvan zijn ze al drie dagen aan het graven naar de plek waar de jongen vastzit. Vrijdagmiddag waren ze aan de laatste meters bezig.