Antwerp moet Verstraete één wedstrijd missen, drie speeldagen schorsing voor Kadri (KV Kortrijk)

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft KV Kortrijk-middenvelder Abdelkahar Kadri een schorsing van drie speeldagen en een boete van 3.000 euro opgelegd voor zijn rode kaart van woensdag in het duel tegen Antwerp (0-2 verlies). Antwerp-middenvelder Birger Verstraete, die al vroeg in het duel moest gaan douchen, krijgt één speeldag schorsing en een boete van 1.000 euro, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond KBVB vrijdag bekend.

Het Disciplinair Comité handhaafde daarmee de minnelijke schikkingen die het bondsparket donderdag had voorgesteld. Beide teams waren hiermee echter niet akkoord en gingen in beroep. De uitgesproken schorsingen gaan vanaf zondag in, waardoor beide spelers zaterdag nog in actie kunnen komen met hun teams. KV Kortrijk ontvangt zaterdagnamiddag STVV, zaterdagavond is er de topper tussen Antwerp en leider Union.

Antwerp veroverde woensdag in een inhaalwedstrijd van de 21e speeldag in de Jupiler Pro League de volle buit bij KV Kortrijk (0-2). The Great Old moest wel bijna heel de partij met een man minder afwerken, nadat Verstraete in de tiende minuut na niet echt doortastend verdedigen aan de noodrem trok en rood onder de neus kreeg. Het Bondsparket was eerder van oordeel dat Verstraete geen “brutale fout” beging, maar haalde wel aan dat de Antwerp-speler al disciplinaire antecedenten telt.

Halfweg de tweede periode moest ook Kortrijk met tien voort. Kadri ging met beide voeten vooruit veel te driest door op Almeida en hij mocht gaan douchen. “Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal is van oordeel dat deze vliegende tackle (sprong met de voeten vooruit naar de bal) die met hoge intensiteit werd uitgevoerd een brutale fout uitmaakt. De speler ging hierbij onbesuisd te werk, waarbij betrokkene poogde de bal te heroveren. De fysieke integriteit van de tegenstrever kwam hierbij wel degelijk in gevaar”, klinkt het in de mededeling.