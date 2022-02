Jos Verbeeck, de legende van de draf, gaat met pensioen: “De mooiste vrouwen, champagne à volonté en 8.000 overwinningen: ik heb alles eruit gehaald wat erin zat”

Jos Verbeeck wordt zondag 65. Jos wie? De man uit Wolfsdonk, bij Aarschot, is een levende legende in de wereld van de drafsport. Hij won alles wat er te winnen viel, in het paardengekke Frankrijk dan nog. Merckxiaans in zijn sport, playboy par excellence daarbuiten. Maar dat is wat was. “Vanaf nu wil ik rust. Al moeten ze daar ook niet mee overdrijven.”