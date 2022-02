En plots ligt er een kubus van puur goud ter waarde van 10 miljoen euro midden in Central Park in New York

In Central Park in New York City kan je een wel erg opvallend kunstwerk gaan bekijken. Een Duitse kunstenaar heeft er namelijk een gouden kubus neergeplant. En dat mag je heel letterlijk nemen.

Een kubus van 186 kilogram puur goud. Dat is het kunstwerk van de Duitser Niclas Castello. Zijn werk is momenteel in Central Park te bewonderen en wordt geschat op een waarde van 11,7 miljoen dollar (10,2 miljoen euro). Niet verwonderlijk dus dat het een eigen beveiligingsteam heeft.

“Het is een conceptueel kunstwerk in al zijn facetten”, zei Castello aan ArtNews. Hij zei dat het idee was om “iets te creëren dat buiten onze wereld ligt - dat ongrijpbaar is.”

De Duitser zal naast het werk ook een eigen cryptomunt lanceren, genaamd de Castello Coin, en een NFT-veiling houden.

Castello en zijn kunstwerk — © AFP

(sgg)