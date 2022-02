Waarom kopen buitenlandse investeerders plots Belgische derdeklassers op? “Eerste jaren verwacht ik geen winst”

Dat buitenlandse investeerders interesse hebben in Union, Sint-Truiden of Eupen is nog enigszins te begrijpen. En dat de Singaporese overnemers van SK Deinze ervan uitgaan dat ze op termijn zelfs geld kunnen verdienen aan een Belgische tweedeklasser, is misschien ook niet helemáál van de pot gerukt. Maar met de overname van Patro Eisden zijn nu ook al vier clubs uit onze eerste amateurreeks – de vroegere derde klasse – in buitenlandse handen.