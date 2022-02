Deadline verplichte prik in de zorg uitgesteld naar 1 juli: negatieve coronatest in de tussentijd nodig om te werken

De deadline voor de verplichte vaccinatie in de zorgsector wordt uitgesteld naar 1 juli, zo heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vrijdag bevestigd. Normaal zou de regel op 1 april ingaan.

De regering-De Croo besliste eind vorig jaar dat vanaf 1 april iedereen die in de zorg werkt gevaccineerd moet zijn. Wie niet gevaccineerd is, riskeert zijn job te verliezen.

Maar de deadline van 1 april wordt niet gehaald. De regelgeving staat juridisch nog niet helemaal op punt en er moesten nog allerlei adviezen worden ingewonnen. Vandaar dat nu op 1 juli wordt gemikt. Vanaf 1 april start al wel een overgangsperiode, waarbij niet-gevaccineerd zorgpersoneel telkens opnieuw een negatieve coronatest moet voorleggen om aan de slag te mogen gaan. Vanaf 1 juli verliezen niet-gevaccineerde zorgmedewerkers hun visum als zorgkundige, wat ze nodig hebben om in een zorgberoep aan de slag te kunnen gaan. De vaccinatieverplichting geldt enkel voor mensen die een zorgberoep uitoefenen en dus niet voor bijvoorbeeld administratief of logistiek personeel.

Vandenbroucke beklemtoonde vrijdag dat het voor hem “essentieel blijft dat mensen die in de zorg werken zich laten vaccineren om het risico op een besmetting van hun patiënten te verminderen”. De minister beklemtoonde ook dat de voorgestelde data niet in steen gebeiteld staan: “Afhankelijk van hoe de epidemie evolueert, kan de datum van 1 juli desnoods nog worden gewijzigd.” Bedoeling is dat de nieuwe werkwijze aanstaande vrijdag door de regering wordt goedgekeurd. (wer, pl)