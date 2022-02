Oekraïne stuurt verlanglijstje voor wapenlevering naar Duitse regering

Volgens het Duitse blad vraagt Kiev onder meer om luchtdoelraketsystemen voor middellange afstand, draagbare luchtdoelraketsystemen en antidronegeweren, maar ook om nachtzichtapparatuur, bewakingscamera’s en munitie. Er wordt gesteld dat het gaat om “wapensystemen van defensieve aard”.

De brief is naar de Duitse ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken gestuurd. Volgens Süddeutsche Zeitung wordt er gevraagd om het verzoek “zo spoedig mogelijk te behandelen”.

Duitsland heeft steeds gesteld dat het niet van plan is wapens aan Oekraïne te leveren. De regering in Berlijn is ervan overtuigd dat meer wapens niet zullen bijdragen tot het ontmijnen van de crisissituatie in de regio. Maar zowel Oekraïne als de Oost-Europese NAVO-lidstaten hebben veel kritiek op die houding.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock willen de komende weken wel via diplomatieke ontmoetingen bemiddelen in het conflict met Rusland. Baerbock zal maandag in Kiev overleggen met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba. Olaf Scholz zal op 14 februari een bezoek brengen aan Kiev en wil een dag later de Russische president Vladimir Poetin ontmoeten.