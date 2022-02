Opmerkelijk: Russische soldaten gebruiken tanks om te skiën

Het lijkt wat op waterskiën in de sneeuw: enkele Russische soldaten die achter een tank hangen en zo skiën. Het is niet de nieuwste trend in wintersportland, maar een nieuwe techniek van het Russische leger om de troepen sneller te verplaatsen in de sneeuw. Het trucje werd gebruikt in de ‘winter war games’ die werden georganiseerd in Kemerovo, Siberië. De soldaten leerden ook schieten vanop ski’s: al liggend, staand en knielend.