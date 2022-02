De Vlaamse regering wil snoeien in de gulle subsidiestromen voor de grote zonnepanelenparken van bedrijven. Die ingreep moet op tien jaar tijd 1,2 miljard euro opleveren volgens de berekeningen van Energieminister Zuhal Demir (N-VA). Of 37 euro per gezin per jaar. Als het al lukt, want die subsidies zijn jaren geleden wettelijk verankerd. “Een kwestie van gezond boerenverstand”, zegt Demir.