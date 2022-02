Jongerenorganisaties verheugd over groen licht voor boosterprik tieners: “Ouders werden radeloos over vakantieplannen”

Vanaf eind volgende week kunnen ook tieners in Vlaanderen een boosterprik krijgen. Vlaanderen wacht dus niet op toestemming van de andere gezondheidsministers van ons land of van het Europees geneesmiddelenagentschap, onder meer omdat het aantal besmettingen onder tieners “door het dak gaat”, aldus minister Wouter Beke (CD&V).

Wie tussen 12 en 18 jaar is, kan vanaf volgende week een boosterprik krijgen in Vlaanderen. De derde prik wordt “aangeboden” via een zogenaamde ‘informed consent’, een document dat zowel de tiener als zijn ouders ondertekenen, en waarbij ze erkennen voldoende geïnformeerd te zijn. Want op dit moment wordt de boosterprik nog niet officieel aanbevolen voor tieners.

Over die derde prik voor tieners wordt in ons land al een hele tijd gediscussieerd. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft zich er nog niet over uitgesproken en ook in de Interministeriële Conferentie was nog geen consensus bereikt. Vlaanderen neemt nu de vlucht vooruit.

Volgens minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) neemt Vlaanderen die beslissing onder meer omdat het aantal besmettingen bij 10 tot 19-jarigen “door het dak gaat”. “Via een boosterprik krikken we hun immuniteit op en verlagen we kans op een eventuele besmetting.” Beke verwijst ook naar negen andere Europese landen die intussen dezelfde beslissing namen, en naar Israël en de VS waar tieners ook een boosterprik kunnen krijgen.

“Loridonneke doen”

Maar dat zijn niet de enige argumenten. Beke werd ook geconfronteerd met almaar meer tieners die naar Duitsland trokken voor een boosterprik, of zichzelf trachtten te besmetten om een herstelcertificaat te bemachtigen. Reden? Veel jongeren willen tijdens de krokusvakantie naar het buitenland op reis, maar tal van Europese landen eisen ook van hen een boosterprik, wanneer het vaccin meer dan zes maanden geleden werd gezet.

Veel jongerenorganisaties reageren verheugd op de beslissing van de Vlaamse regering. “Ouders en jongeren werden radeloos van de onzekerheid over die boosterprik én of hun vakantie daardoor al dan niet kon doorgaan”, aldus Katrien Corens van Jongerentravel. Ook zij hoorde van besmettingsfeestjes waarbij jongeren elkaar trachten te besmetten omdat je met een recent herstelcertificaat wel mag reizen. “Een Loridonneke doen, heet dat”, een verwijzing naar ex-basketbalspeler Pieter Loridon die zichzelf bewust met het coronavirus besmette.