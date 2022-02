Nieuwkomer Daan Heymans valt in en scoort drie minuten later beslissende treffer voor Charleroi : “Doelpunt ideaal om me hier te integreren”

“Op het moment dat we met tien man vielen, was het de match uitspelen, maar toch bleef er een beetje schrik in zitten zolang het maar 1-0 bleef. Toen ik erin kwam en de 2-0 scoorde, deed dat deugd voor iedereen.”

Heymans wordt gehuurd van Venezia, waar het talent niet zoveel meer aan spelen toe kwam. Bij Charleroi wil hij zijn carrière herlanceren. “Ik vond dat ik vorige week al een goede invalbeurt had in balbezit, ik had toen misschien een assist kunnen geven. Nu voor eigen publiek een doelpunt maken, is ideaal om je te integreren in een groep. Ik denk dat ik veel mensen een plezier gedaan heb, mezelf ook.”

Charleroi springt over Anderlecht naar de vierde plaats. “De ploeg heeft in de eerste seizoenshelft veel stappen gezet zonder mij. Ik ben nu gekomen halfweg het seizoen, dus ik ga niet de credits opstrijken. De kwaliteit in deze groep is heel hoog.”