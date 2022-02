Houthalen-Helchteren

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft recent zes klachten ontvangen over het duurste rusthuis van Limburg, woonzorgcentrum Het Dorp in Helchteren. Familieleden zeggen dat ze door gebrekkige zorg de bewoners zelf moeten verschonen, of moeten helpen met eten uitdelen.