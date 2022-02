Pasquale Mazzu blijft de allergrootste fan van zijn succesvolle zoon: “Felice est un champion. Net als mijn andere kinderen”

De deur van een klein rijhuis in Charleroi zwaait al open nog voor we aanbellen. Binnen drie maanden wordt hij 89, maar dat is niet te zien aan Pasquale Mazzu. ‘De vader van’ slingert ons urenlang terug in de tijd om het over de jeugd van Union-coach Felice te hebben, maar hij blikt ook vooruit: “Olala, vanavond komt er een einde aan de reeks van vier moeilijke matchen voor Union. Je weet nooit dat hij verliest. Ik denk het niet, maar toch.”