Smail Prevljak, de Bosnische spits die Eupen weer laat lachen: “Ja, ik sprak in december met Anderlecht”

Eerst een geheimpje. Anderlecht sprak in december met Smail Prevljak (26), maar de spits was helaas te duur. De interesse van RSCA was niet onlogisch. De Bosniër maakte op twee jaar tijd toch 32 goals voor het kleine Eupen en scoorde ook donderdag in de halve finale van de beker tegen paars-wit: 2-2. Tijd voor het verhaal van de man die goed bevriend is met sterren Haaland en Dzeko. “Ik heb een grote neus voor goals.”