“Als het me niet lukt als speler, dan doe ik het als coach.” Twintig jaar geleden zwoer Aliou Cissé (45) een dure eed nadat hij vanop de stip de beslissende penalty in de finale van de Afrika Cup had gemist. Zondag staat hij langs de lijn in de hoop met topfavoriet Senegal eindelijk komaf te maken met het verleden.