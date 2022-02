Recordhitte en bosbranden in Colombiaans Amazonegebied

Januari 2022 was de warmste maand in het Colombiaanse Amazonegebied in de afgelopen tien jaar. Dat heeft geleid tot een ernstige toename van het aantal bosbranden in de zuidoostelijke regio van Colombia, met hoogstwaarschijnlijk gevolgen voor de luchtkwaliteit, tot in de hoofdstad Bogota. Dat blijkt vrijdag uit een rapport van het ministerie van Milieu.

De recordhitte is volgens het rapport te wijten aan een seizoen met weinig regen en menselijke activiteiten, voornamelijk ontbossing.

Tot eind januari telde het ministerie meer dan 3.300 “hot spots” in de zes departementen die samen het Colombiaanse Amazonegebied vormen, waarvan 1.300 in het zuidelijke departement Guaviare.

Volgens getuigenissen die het Franse nieuwsagentschap AFP in de regio verzamelde, profiteren boeren en landeigenaars van het droge seizoen van januari tot april om gekapte bomen te verbranden, er cocaoplanten in de plaats te zetten of hun vee er te laten grazen.

Vooral het nationaal park Chiribiquete, dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, en het nationaal natuurreservaat Nukak, waar de laatst overblijvende inheemse nomaden van Colombia wonen, lopen gevaar.