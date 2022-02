Wordt buitenlandminister Sophie Wilmès nieuwe NAVO-baas?

In oktober zwaait de huidige topman, Jens Stoltenberg, af. Hij wordt dan baas van de Noorse Centrale Bank. Voor zijn opvolger is het traditionele opvolgingscircus al aan de gang. Namen die in aanmerking kunnen komen, worden dan her en der genoemd, met hun voor- en nadelen. Zo ook huidig buitenlandminister Sophie Wilmès. Zij heeft relevante ervaring, als ex-premier en buitenlandminister. In haar nadeel speelt dat België met Charles Michel intussen ook al de Europese president levert.

België had al twee keer een NAVO-baas, met Paul-Henri Spaak eind jaren 50 en Willy Claes in 1994 en 1995.