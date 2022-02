Doodrijder van Tibau (18) riskeert celstraf van meer dan drie jaar: “Hij voelt zich onaantastbaar”

Ruben B., de twintiger die verantwoordelijk is voor de dood van Tibau Verelst (18) uit Kasterlee, riskeert een effectieve gevangenisstraf van meer dan drie jaar en een rijverbod van vijf jaar. In dronken toestand botste hij in mei vorig jaar met zijn auto met hoge snelheid tegen een boom aan Poeyelheide in Lille, met fatale gevolgen voor inzittende Tibau. “Ik heb sinds het ongeval geen alcohol meer aangeraakt. Ik heb een gouden hart en sta voor iedereen klaar”, verklaarde hij vrijdag op de politierechtbank in Turnhout.

Heel wat familieleden en vrienden van de overleden Tibau Verelst verzamelden vrijdagnamiddag aan de politierechtbank in Turnhout. Ruben B. (22) kreeg allerminst een hartelijk ontvangst en werd opnieuw onder politiebescherming de rechtszaal binnengeleid. Om een confrontatie met de nabestaanden te vermijden, stapte hij langs een zijdeur de rechtbank binnen. Na de rechtszaak nam hij meteen plaats in een klaarstaande auto.

Ruben B. uit Turnhout had in de nacht van zondag 9 mei op maandag 10 mei vorig jaar flink gedronken toen hij achter het stuur van zijn auto kroop. Op de Poeyelheide in Lille verloor hij de controle over het stuur en botste hij tegen een boom naast de weg. Inzittende Tibau Verelst uit Kasterlee overleed aan de gevolgen van zijn verwondingen. Drie meisjes die bij hen in de auto zaten, raakten bij de klap gewond. Sinds het zware ongeval is er heel wat opschudding over de houding van B. in het verkeer. De voorbije maanden zijn er opmerkelijke filmpjes over zijn roekeloos rijgedrag opgedoken.

De zwaar beschadigde auto van Ruben B. vlak na het dodelijk ongeval in Lille. — © MPH

Verdriet

Nadat de zaak al drie keer werd uitgesteld, werd het ongeval dan toch behandeld op de rechtbank. De advocaat van de ouders van Tibau Verelst probeerde hun verdriet te verwoorden en was scherp voor de beklaagde. “Elke dag staan de ouders op met verdriet en gaan ze er ook mee slapen. 271 dagen na het ongeval is dat gevoel er nog altijd. Maar wat hen het meeste stoort, is de houding van Ruben B.”, zei meester Ward Borgmans. “Hij heeft nooit eens sorry gezegd en is vooral bezig met zijn eigen situatie. Vlak na het ongeval, was hij bekommerd om het verstoppen van flessen drank en wilde hij eerst iemand anders voor het ongeval laten opdraaien. Drie kwartier na het ongeval had hij nog steeds twee promille alcohol in zijn bloed. Na het nuttigen van sterke drank aan de sportvelden op Poeyelheide is hij met hoge snelheid vertrokken over een zeer smalle rijbaan met weinig verlichting. Een van de meisjes riep nog ‘bocht, bocht!’ maar hij vertraagde niet.”

B. is eerder al veroordeeld voor het rijden onder invloed en kreeg ook een fikse werkstraf voor een diefstal met geweld. “Hij is een gevaar voor de samenleving als hij met de wagen op de rijbaan gaat. Het stond in de sterren geschreven dat er iets ernstig zou gebeuren. De vraag was niet of dit ging gebeuren maar wel wanneer”, zei de advocaat.

De betreurde Tibau Verelst zat achteraan in de auto van Ruben B. — © RR

Onaantastbaar

Ook het Openbaar Ministerie laakte het gebrek aan verantwoordelijkheid bij de jonge bestuurder. De openbare aanklager vroeg de rechter om B. een effectieve gevangenisstraf van 37 maanden, een boete van 8.000 euro, een rijverbod van vijf jaar en een alcoholslot voor een periode van drie jaar op te leggen. Als hij na het rijverbod opnieuw zou willen rijden, moet hij alle examens weer afleggen.

“Dit tragisch ongeval had kunnen vermeden worden als hij niet dronken achter het stuur zat en zijn snelheid had aangepast”, aldus procureur Elke Van Bladel. “De meisjes in de auto smeekten hem om trager te rijden maar hij heeft niet afgeremd. Toen hij na de klap hoorde dat Tibau het niet zou halen, zei hij eerst dat iemand van de meisjes had gereden of dat iemand aan het stuur zou hebben getrokken. Uit filmpjes blijkt dat hij ook voor die avond meermaals roekeloos had gereden. Hij voelt zich onaantastbaar. De maatschappij moet beschermd worden tegen iemand die dronken achter het stuur kruipt.”

De raadsman van Ruben B. ontkende niet dat zijn cliënt zwaar in de fout was gegaan, maar wees ook op de houding van de andere jongeren die avond. “Mijn cliënt heeft een verpletterende verantwoordelijkheid, maar de vier jongeren stapten wel meermaals in de auto van iemand waarvan ze wisten dat hij had gedronken. En slechts een meisje droeg een veiligheidsgordel”, stelde meester Andy Boermans. “Hij wil wel degelijk zijn verantwoordelijkheid opnemen en hij wil bestraft worden. Maar de effectieve celstraf mag niet meer dan drie jaar zijn. Een rijverbod van vijf jaar is ook te lang voor een jonge gast die de burgerlijke partijen moet gaan vergoeden. Wat hij heeft gedaan, mag zeker niet leiden tot blinde repressie. En Tibau was ook zijn beste vriend en iemand die hij mist.”

Gouden hart

Een echte spijtbetuiging van Ruben B. kreeg niemand op het einde van de zitting te horen. De twintiger had wel een uitleg klaar voor zijn gevaarlijk rijgedrag, waarbij hij als bestuurder werd gefilmd met een fles sterke drank of half hangend uit het autoraampje. “Ik kreeg hierdoor veel aandacht en voelde me populair in de vriendengroep. Het was vooral om stoer te doen”, vertelde hij aan rechter Paul Draulans. “De mensen horen mijn verhaal niet en zien alleen maar die filmpjes. Ik heb sinds het ongeval geen druppel alcohol meer aangeraakt. Ze horen alleen slechte zaken over me, maar ik heb een gouden hart en sta voor iedereen klaar.” Na die laatste uitspraak weerklonk meteen hoongelach bij de aanwezigen in de zaal.

De politierechter velt een vonnis op vrijdag 4 maart.