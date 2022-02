Amerikaanse familie sleept vruchtbaarheidskliniek voor de rechter na DNA-test: “Waar was mijn Italiaanse afkomst?”

Een Amerikaanse familie heeft een klacht ingediend tegen een vruchtbaarheidskliniek. 30 jaar na haar geboorte ontdekten de ouders dat hun dochter niet biologisch afstamt van haar vader. “Ik kreeg de resultaten van de test binnen. Mijn afkomst was Iers, Welsh, Duits… Maar waar was het Italiaans van mijn papa?”

Mike en Jeanine Harvey ontdekten de fout per toeval toen ze voor Kerstmis voor hun hun dochter Jessica een DNA-kit kochten. De jonge vrouw zou haar dertigste verjaardag in Italië vieren en voor ze vertrok, kochten haar ouders een populaire kit van Ancestry.com. Zij en haar man hoopten met de resultaten in Italië verre familie te kunnen vinden, zegt de familie.

Mike Harvey, haar vader, heeft Italiaanse roots, maar dat bleek helemaal niet uit de test. “Ik zat op het werk aan m’n bureau toen ik die resultaten binnenkreeg”, vertelt Jessica. “Ik zag Engelse roots, Ierse, Weslshe, Duitse origine zelfs. Maar waar is het Italiaans? Misschien Siciliaans? Wacht, wat, niks?” Er kwam een nieuwe test en die bevestigde: er is 0% kans dat je biologisch verwant bent aan je vader, klonk het.

Moeilijk uit te leggen

Het nieuws kwam voor de hele familie als een schok. Zij hadden tot haar dertigste verjaardag helemaal niets vermoed. Mike en Jeanine ondergingen de fertiliteitsprocedure, een vorm van inseminatie, in een ziekenhuis in Ohio. Hun dochter werd in ’92 geboren. Volgens de procedure wordt het sperma rechtstreeks in de baarmoeder geïnjecteerd om de kans om zwanger te raken te verhogen.

“Het is als wakker worden in het leven van iemand anders”, zei Mike Harvey. “Beseffen dat je realiteit niet is wat je dacht dat het was, is moeilijk uit te leggen.”

Toch blij

Volgens de familie zou de biologische vader een man zijn die ook een vruchtbaarheidsbehandeling onderging op hetzelfde moment en in dezelfde kliniek. Jessica Harvey zei dat ze hem al gesproken heeft en dat hij blij is dat hij nog een kind heeft gekregen.

Een woordvoerder van het bewuste ziekenhuis - Summa Health System - zegt in een statement dat ze de situatie serieus nemen en dat ze goed begrijpen dat dit een zware impact heeft op de familie.