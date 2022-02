“Rond maart gaan de vaccinatiecentra grotendeels dicht om wellicht in het najaar opnieuw te openen”, zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie. — © Sven Dillen

Hasselt

“Een vierde prik voor de brede bevolking is vermoedelijk voor het najaar”. Dat zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie. “Eerst is er nog de vierde prik voor mensen met een verzwakt immuunsysteem en de booster voor jongeren. Rond maart gaan de vaccinatiecentra dan grotendeels dicht om wellicht in het najaar opnieuw te openen.”