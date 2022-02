Ook Willy Naessens let op de kleintjes nu energiefactuur duurder wordt: “Wij wonen nog maar in één kamer tegelijk”

“Ik heb geen geld te veel en geen geld te weinig”, zegt Naessens. “Wij letten nu door de inflatie wel op de kleintjes. Zeker wanneer het over onze verwarming en onze verlichting gaat, want die elektriciteitsfactuur gaat sowieso stijgen. We wonen nog maar in één kamer tegelijk, in de woonkamer of in de salon.”

“Verlaten we die, dan doen we meteen de lichten uit. Vroeger dachten we daar niet aan. De verwarming staat op 21 graden, dat is 2 of 3 graden lager dan vorige winter. Had ik geweten hoe weinig je dat voelt, ik had het al veel eerder gedaan. Je wordt dat echt snel gewoon.”

Hun zwembaden - in hun woning en hun buitenverblijf - verwarmt het koppel deze winter wél nog. “Normaal gezien verwarmen we onze zwembaden in de twee koudste maanden van het jaar niet. Dit jaar is een uitzondering. We sukkelen met onze gewrichten, we worden wat ouder. Ik moet mijn lichaam soigneren en ga dus elke dag zwemmen. Als zwembadbouwer moet ik ook het goede voorbeeld geven, hé.”