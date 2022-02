Supermarkten Cora, Match en Smatch roepen Schotse zalm terug wegens listeria

In gerookte zalm van het merk Cora is listeria vastgesteld. De supermarkten Cora, Match en Smatch - onderdeel van de Louis Delhaize Group - roepen het product daarom terug, zo maken ze zaterdag bekend.

Het gaat om gerookte Schotse zalm die per twee sneetjes verpakt is. Betrokken zijn de verpakkingen met daarop 5 februari als houdbaarheidsdatum (lot F0050446). Cora roept klanten op om de zalm niet op te eten en hem terug te brengen naar het verkooppunt, waar ze vergoed zullen worden.

Listeria is een bacterie die voornamelijk via voedsel op de mens wordt overgedragen en kan listeriose veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van milde maag- en darmklachten tot ernstigere symptomen. In zeldzame gevallen is listeriose ook dodelijk.

Mogelijke symptomen zijn koorts, hoofdpijn, diarree en spierpijn. Vooral zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen zijn kwetsbaar. In sommige gevallen duurt het weken voor de symptomen opzetten. (belga)