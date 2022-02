Activisten opgepakt bij bos Nederlandse autofabriek Nedcar

Een woordvoerster van de actiegroep ‘Red het Sterrebos’ zei zaterdagochtend dat de activisten werden opgepakt tijdens een poging om met een grote groep het bos binnen te dringen. Zes mensen slaagden er desondanks in om de bomen in te klimmen. Er zitten nu negen bezetters in het bos, van wie twee al ruim een week.

De actiegroep is boos op de bewakers van het bos die zich volgens een woordvoerster met name misdragen jegens de vrouwelijke activisten. Volgens de woordvoerster werd een vrouw aangehouden terwijl ze haar behoefte deed. Ook zou een groepje mannelijke beveiligers in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouwelijke activist hebben geïntimideerd en in gevaar gebracht door haar met stokken te prikken. “Dit gedrag vinden wij echt onacceptabel. Wij voeren een vreedzame actie en er is geen enkele reden om ons op seksistische en intimiderende wijze te benaderen”, aldus de woordvoerster.

Boseigenaar VDL laat in een reactie weten zich niet te herkennen in deze beschuldigingen. De woordvoerster van de politie kon nog niet reageren. Het bos werd vorige week vrijdag bezet. De actievoerders willen voorkomen dat het gekapt wordt. Eigenaar VDL wil op die plek de nabijgelegen autofabriek VDL Nedcar uitbreiden. VDL heeft camera’s en hoge hekken rond het bos geplaatst om te voorkomen dat er mensen in en uit lopen. Ook houdt de beveiliging iedereen aan die door het bos loopt of erin wil.

Eerder deze week hielden vele honderden werknemers van de autofabriek en de vakbonden een tegenprotestactie, vóór de kap van het bos. Ook de Belgische vakbonden ABVV en ACV steunden die actie. Volgens de werknemers staat de toekomst van hun jobs op het spel. Bij Nedcar werken zowat 4.200 mensen. (belga)