Nieuw boek schetst Britse premier Boris Johnson als sloef van z’n vrouw, die weegt op beleid en zijn gsm gebruikt om meetings te sturen

In het Verenigd Koninkrijk is ophef ontstaan over een nieuw boek dat geen al te fraai beeld schetst van de eerste minister Boris Johnson. In de biografie van zijn vrouw - geschreven door partijgenoot Lord Ashcroft - wordt de PM afgeschilderd als niks minder dan een sloef. Carrie Johnson zou een belangrijke rol spelen in Downing Street 10, dik tegen de zin van medewerkers en partijgenoten van BoJo.

Boris Johnson zit nu al enkele weken in een storm over feestjes die tijdens de lockdown in zijn kantoren gehouden werden. De eerste minister krijgt daarvoor kritiek van alle kanten, maar weigert op te stappen. In zijn entourage regent het wel ontslagen.

Een nieuw en ophefmakend boek First Lady: Intrigue at the Court of Carrie and Boris Johnson - over zijn vrouw, nota bene - zal allicht voor een nieuwe deuk zorgen in zijn al geblutste imago. Volgens Lord Ashcroft, partijgenoot, ondernemer en miljardair, draagt Carrie Johnson de broek ten huize Johnson. Op zich geen probleem, maar het boek schetst een eerste minister die onder de sloef ligt van een vrouw die zich ook moeit met het beleid. Volgens Ashcroft is Johnson totaal gehypnotiseerd door zijn 33 jaar oude vrouw. Hij lijkt eenzaam, omgeven door haar vrienden die nu z’n meest invloedrijke assistenten zijn.

In het boek komen onder meer ruzies aan bod over de aanstelling van Allegra Stratton als perswoordvoerder. Volgens getuigen zou mevrouw Johnson ook de telefoon van haar man gebruiken om meetings te sturen en te controleren. Naar verluidt zouden medewerkers van de premier geprobeerd hebben om Carrie Johnson aan de kant te schuiven door een taxi voor haar te boeken naar meetings, en die taxi vervolgens langs een meanderende, trage route te sturen.

Allegra Stratton was in december nog woordvoerder van Downing Street 10, toen ze moest opstappen voor haar rol in een ophefmakende video over lockdownfeestjes. — © AP

Verder zou Boris Johnson z’n medewerkers gevraagd hebben om z’n vrouw niet kwaad te maken. “Doe niets dat ervoor zorgt dat ze me aanvalt als ik thuiskom. Je moet mij helpen: mijn leven thuis is vreselijk. Je moet een manier vinden om dit draaglijk te maken voor me.”

Volgens vrienden van Johnson is de eerste minister razend. Een woordvoerder van Carrie Johnson noemt het “boosaardige beschuldigingen die deel uitmaken van een ingecalculeerde aanval tegen mevrouw Johnson”.

