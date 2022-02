Kampenhout

21 kinderen zijn in Kampenhout ingeënt met het Moderna-vaccin voor volwassenen, dat nog niet is goedgekeurd voor kinderen tussen 6 en 11 jaar. “Een menselijke fout”, zegt burgemeester Kris Leaerts. Laetitia Declercq, mama van Ella (5) en Manu (8) die het vaccin toegediend kregen, ziet het anders: “Deze fout had vermeden kunnen worden.”