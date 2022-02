In twee dagen tijd al minstens acht doden door lawines in Oostenrijk

In het westen van Oostenrijk zijn op korte tijd acht doden gevallen bij een verschillende lawines. Een tiental andere skiërs kon op tijd van onder de sneeuw worden gehaald. Hulpdiensten wijzen nog maar eens op de grote gevaren van buiten de pistes te skiën, zeker nu er deze week een pak verse sneeuw is gevallen. Ook in Zwitserland waren er verschillende lawines.

In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn vijf mensen om het leven gekomen door een lawine. Dat melden de hulpdiensten. De lawine in Tirol vond plaats in de buurt van Spiss, een stadje aan de Zwitserse grens. De slachtoffers, vier Zweden en hun Oostenrijkse gids, werden buiten de beveiligde pistes teruggevonden.

In Tirol raakten een man en een vrouw van in de 60 vermist. Hun lichamen zijn nadien teruggevonden. Het gaat om twee Oostenrijkers.

Ook in Schmirn, ten zuiden van Innsbrück, is een dode gevallen bij een lawine. Een andere persoon is daar nog vermist en er is een zoekactie aan de gang.

Vrijdag was de dag met het grootste aantal lawines van dit winterseizoen. In het skioord Sölden raakten vijf wintersporters bedolven op een beveiligde piste. Zij konden wel gered worden met de hulp van Belgische wintersporters. Vier van hen werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Het hoofd van de waarschuwingsdienst voor lawines zei “verdrietig, geschokt en boos te zijn” dat mensen de vele waarschuwingen blijven negeren. Er wordt al dagen gewaarschuwd voor de erg moeilijke omstandigheden. “Voor tourskiën of afdalingen buiten de pistes is momenteel erg veel ervaring nodig rond het inschatten van het lawinegevaar”, aldus de dienst.

Zwitserland

In Davos, in Zwitersland, werd donderdagavond een 43-jarige snowboarder teruggevonden na een lawine. Hij bevond zich buiten de pistes en kwam niet opdagen op de afspraak met zijn familie, aldus de politie van Graubünden. Zijn lichaam werd uiteindelijk gevonden onder een meter sneeuw.

Er waren in Zwitserland de afgelopen zeven dagen 56 meldingen van lawines die door personen werden veroorzaakt, aldus het instituut WSL dat sneeuw en lawines bestudeert. Donderdag al kwamen twee mensen om het leven en raakten vier anderen gewond in Scuol, Lenzerheide, Davos en Oberwald. In Lenzerheide raakten ook drie militairen gewond.

Het instituut roept op erg voorzichtig te blijven, zeker op hellingen in de schaduw. Er is een groot gevaar op lawines door dikke lagen verse sneeuw en door sneeuw die door de wind wordt weggeblazen en terechtkomt op zwakkere, oude sneeuw.