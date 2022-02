Chelsea pas na 120 minuten en dosis geluk voorbij derdeklasser, Romelu Lukaku kan weer niet scoren

De Blues, met Romelu Lukaku in de basis en zonder hun coronapositieve trainer Thomas Tuchel langs de zijlijn, waren al snel op achtervolgen aangewezen door toedoen van Macaulay Gillesphey (9.), die het enthousiasme van de bezoekers beloonde met een vroege kopbalgoal. Het duurde tot vlak voor rust vooraleer de Londenaren een gaatje vonden en via aanvoerder Cesar Azpilicueta (41.) langszij kwamen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ondanks een karrenvracht aan kansen (met drie keer op de lat!) bleef de stand in de tweede helft ongewijzigd, Lukaku kwam nét tekort om zijn goaltje mee te pikken en het zelfvertrouwen op te krikken. Onze landgenoot speelde verre van een sterke wedstrijd en trof dit seizoen nog maar acht keer raak bij Chelsea, zijn laatste doelpunt dateert alweer van 8 januari in de FA Cup tegen FC Chesterfield.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Marcos Alonso (105.+2) brak de ban aan het einde van de eerste verlenging. Plymouth kreeg nog een uitgelezen kans op een strafschoppenserie, maar Ryan Hardie faalde in de slotminuten van de tweede verlenging van op elf meter: een gelukje voor Chelsea...

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op hetzelfde moment bracht West Ham een bezoek aan zesdeklasser Kidderminster (1-2). Die wedstrijd leek voor de Hammers lange tijd op een ware nachtmerrie uit te draaien, tot Declan Rice (90.+1) in extremis verlengingen veiligstelde. Ook in de verlengingen sloeg het in de extra tijd toe via Jarrod Bowen (120.+1).