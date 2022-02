Brandweer haalt twee mannen uit het water aan Dok-Noord: “Beiden naar ziekenhuis afgevoerd”

Een man kwam omstreeks 16.30 uur in het water aan Dok-Noord. Of de man sprong in het water of erin sukkelde is niet duidelijk. Een voorbijganger zag het gebeuren en schoot onmiddellijk in actie. Hij smeet snel zijn gsm op de kade en sprong daarna in het water om de drenkeling te redden.

“Politie en brandweer kwamen uiteindelijk snel ter plaatse”, zegt de Gentse politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Beide mannen werden daarna door de hulpdiensten uit het water gehaald. Het water was koud en ze werden dan ook voor een medische check-up naar het ziekenhuis afgevoerd.”