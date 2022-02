Motorrijder (27) schuift onder oplegger en overlijdt ter plaatse: “Hij verloor vermoedelijk evenwicht door wind”

Drie motards reden rond 14.30 uur van Ieper richting Diksmuide en haalden twee auto’s en een tractor in. Vlak na het inhaalmanoeuvre liep het mis voor de eerste motard, net voorbij de Martjevaart en de grens van Bikschote, een deelgemeente van Langemark-Poelkapelle. “De motor begon te slingeren en verloor vermoedelijk zijn evenwicht door een windstoot”, zegt Wim Merlevede, commissaris van politiezone Polder. Dat wordt bevestigd door het parket, dat geen verkeersdeskundige aanstelde omdat er geen derden betrokken waren bij het ongeval.

Brandweer Westhoek plaatste een tent over het lichaam in afwachting van een mogelijk onderzoek door een deskundige van het parket. “Maar dat bleek niet nodig, want de omstandigheden van het ongeval zijn duidelijk.” — © Thijs Pattyn

De motor belandde tegen en onder de achterkant van een oplegger, die langs de weg stond geparkeerd in de buurt van restaurant Langewade. De bestuurder, een man van 27 jaar uit Lichtervelde, kwam op het midden van de rijbaan terecht. De toegesnelde hulpdiensten ondernamen nog pogingen om hem te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse.

Brandweer Westhoek plaatste een tent over het lichaam in afwachting van een mogelijk onderzoek door een deskundige van het parket. “Maar dat bleek niet nodig, want de omstandigheden van het ongeval zijn duidelijk. De oplegger stond reglementair geparkeerd in dezelfde rijrichting”, aldus Merlevede. “De twee andere motards, vrienden van het slachtoffer uit de regio van Torhout, kwamen niet ten val. Ze werden opgevangen, samen met de familie van het slachtoffer.”

De plek van het ongeval werd in de loop van de namiddag vrijgegeven, maar de Iepersteenweg, een drukke verbindingsweg tussen Ieper en Diksmuide, bleef nog een tijdje afgesloten in beide rijrichtingen. “In afwachting van de komst van de begrafenisondernemer en de chauffeur van de oplegger om het wrak van de motor te kunnen verwijderen. Er werden aan beide kanten van de plaats van het ongeval omleidingen voorzien door de politiezones van Arro Ieper en Polder”, besluit Merlevede.