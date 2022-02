STVV pakt drie belangrijke punten bij KV Kortrijk, dat al voor zesde competitiematch op rij niet kan winnen

2022 is voorlopig niet het jaar van KV Kortrijk. De Kerels – voor nieuwjaar ongeslagen met 9 op 9 – wisten dit jaar nog geen enkele keer van de zege te savoureren. Ook tegen STVV kwam rood-wit niet verder dan een 1-3-nederlaag.

In de heenwedstrijd trok Kortrijk aan het langste eind door zowel in de eerste als in de laatste minuut te scoren. Ook nu leek het Kortrijk bijna weer te lukken in de eerste minuten. Selemani trok voor, maar Leistner kon nog net verhinderen dat Badamosi kon afdrukken. STVV haalde opgelucht adem.

Koita scoort tegen ex-ploeg

Aan de overkant werd Teixeira terug gefloten nog voor zijn schot de netten raakte. Het bleek slechts uitstel van executie. Al na tien minuten werd de Kortrijkse onoplettendheid genadeloos afgestraft. Bruls met een voorzet naar de tweede paal, waar een volledig vrijstaande Koita opdook. De flankaanvaller nam de bal in één tijd op de slof en trapte staalhard overhoeks binnen. Van een binnenkomer gesproken tegen zijn ex-ploeg.

Daarna zakte de wedstrijd volledig in. Het Guldensporenstadion was wederom het toneel voor veel strijd en duels, vaak op het randje. Halfweg de eerste helft leek Hara erover te gaan. In een luchtduel met zijn landgenoot Watanabe raakte Hara hem vol met de elleboog in het gezicht. Niet intentioneel, dus hij raakte ervan af met gele kaart, maar het kon ook een andere kleur geweest zijn.

Kortrijk stak nog even de neus aan het venster met een afstandsschot van Palaversa, waarna interimdoelman Delle achterin aan het sukkelen ging. Een simpele uittrap speelde hij verkeerd in, waarna Watanabe in duel ging met Hara achterin. Die laatste ging neer, waarna Lambrechts naar de stip wees. Brüls trapte gedecideerd de 0-2 binnen. STVV kreeg af en toe af te rekenen met wat Kortrijkse prikken, maar kwam niet in gevaar.

Terug wat hoop voor KVK

In de tweede helft gebeurde er initieel weinig. Tot Badamosi op het uur Teixeira eruit liep en hem vervolgens af wist te houden. De Gambiaan legde de bal perfect achter de verdediging, een vrijstaande Kadri tekende voor de aansluitingstreffer. In vijf minuten dreigde de volledige ommekeer voor STVV. Badamosi ging in duel met doelman Schmidt, die de bal buiten de kleine rechthoek in zijn handen ving, maar door de beuk van de spits moest hij lossen. Badamosi zag zo voor de tweede match op rij een goal afgekeurd.

Kortrijk kreeg er zowaar weer wat hoop door en drukte naar voren. Toch was het STVV dat eerst dichtst bij een doelpunt kwam. Koita – weer hij – haalde verwoestend uit vanop twintig meter, enkel de deklat hield hem van nog een prachtige goal. Het sein voor KVK om er wat tegen over te zetten. Badamosi kreeg een mooie kopkans, maar Schmidt zat er goed bij.

STVV bleef ballen naar voren trappen en dat leverde zowaar de 1-3 op, al werden de Limburgers wederom een handje geholpen door Delle die onnodig tussenkwam op een voorzet en de bal zo recht in de voeten van Hayashi legde. Die strafte het genadeloos af. De 2-2 hing in de lucht, maar net zoals tegen Antwerp betaalde Kortrijk de aanvalsdrift cash: 1-3, boeken toe. Na drie verloren thuiswedstrijden op rij moet KVK volgende zondag op zoek naar dee eerste driepunter van 2022 op het veld van hekkensluiter Beerschot.