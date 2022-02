Een kwestie van millimeters: VAR keurt winnend doelpunt van Standard in extra tijd nog af

Standard had bijna zijn eerste overwinning in vijf thuismatchen beet, maar het mocht zaterdagavond niet zijn voor de Rouches. Moussa Sissako scoorde in de 93ste minuut de winnende treffer tegen Cercle Brugge, maar de VAR vergalde het feestje van de thuisploeg nog. Sissako bleek tijdens de beslissende fase nét buitenspel te staan met het hoofd. Een kwestie van millimeters, maar wel één die de gefrustreerde Rouches twee punten kost.