Rayan (5) overleden: jongetje na vier dagen uit waterput gehaald, maar hulp kwam te laat

In het Marokkaanse dorpje Bab Berred hebben reddingwerkers zaterdagavond het lichaam van het vijfjarige jongetje Rayan naar boven gehaald. Het kind viel dinsdagnamiddag meer dan 30 meter diep in een smalle waterput. Hij heeft het helaas niet gehaald.

“Op beelden van een inspectiecamera leek Rayan, op de rug gezien, op zijn zij te liggen”, zei de chef van de reddingsdiensten Abdelhadi Tamrani zaterdagavond. En, zo voegde hij er aan toe: “Het is momenteel onmogelijk om met zekerheid te zeggen dat hij leeft”.

Kort voor reddingswerkers rond 22 u. de brancard waarop het kind lag naar boven brachten, werden de ouders van Rayan naar de tunnel gebracht. Ze stapten nadien mee in de ambulance.

Maar op de beelden van buitenlandse media was te zien dat reddingswerkers de brancard droegen en dat geen enkele arts in de buurt was. Ook was nergens te zien dat het kind aan een infuus lag, wat toch wel te verwachten zou zijn na meer dan honderd uren onder de grond te hebben gelegen.

Kort nadien kwamen dan de eerste, onbevestigde, berichten dat Rayan het niet had gehaald. Intussen hebben de Marokkaanse autoriteiten de dood van het kind bevestigd.

Rayan (5) viel dinsdagmiddag in de put toen zijn vader die aan het repareren was. De put was met een diameter van 45 centimeter veel te smal voor hulpverleners om hem snel te kunnen redden. Sindsdien werd een gigantische reddingsoperatie opgestart. Met kranen werd de voorbije dagen een nieuwe sleuf naar de put gegraven, maar pas nu werd de jongen onder massale mediabelangstelling gered.

Sinds vrijdagavond al hoopten reddingwerkers eindelijk tot bij het kind te geraken. Maar keer op keer werd dat uitgesteld.

Rond vier uur zaterdagochtend meldde een officiële woordvoerder dat de reddingwerkers de laatste fase ingingen. Maar de laatste, horizontale, meters moesten met de hand gegraven worden omdat de hulpdiensten bevreesd waren dat de put zou kunnen instorten of dat er door erosie grond in de waterput zou vallen.

© AFP

Bij momenten moesten de werken alsnog stilgelegd worden omdat het te gevaarlijk werk. Bovendien stootten de reddingswerkers nog op een onverwacht obstakel: een gigantische steen die nog tussen hen en het jongetje zat. Zaterdagvoormiddag kon ook die volledig verwijderd worden. Vanaf dan was het uitkijken tot de hulpdiensten eindelijk tot bij de jongen zouden geraken. Rond 15.45 uur kwam dan het nieuws dat een medische equipe was afgedaald in het gat om de jongen naar boven te halen.

Rond 16 uur werd door lokale media het nieuws verstuurd dat ze tot bij de jongen waren geraakt, maar dat werd nadien weer ontkend.

“Tachtig centimeter scheidt ons nog van Rayan, we gaan uiterst zorgvuldig te werk om elke fout te vermijden”, zo zei ingenieur Mounir Al Jazouli rond 20 u. Volgens de ingenieur vorderden de reddingswerkers zo’n 20 centimeter per uur.

Er werd de voorbije dagen via een buis zuurstof gevoerd naar de plek waar de jongen vastzat en hij kreeg er ook water en voedsel. Maar het is niet duidelijk of hij ook gegeten en gedronken heeft.

Miljoenen mensen over de hele wereld volgden de reddingsoperatie van Rayan via livestreams, op Arabische nieuwsmedia en via sociale platformen. Maar ook aan de put zelf waren de voorbije dagen massa’s mensen samengekomen. Vrijdagavond moest men daarom zelfs dranghekken plaatsen om iedereen op een veilige afstand te houden. Toen het jongetje uiteindelijk toch werd bovengehaald barstten er ongeziene vreugdetaferelen los. Maar al snel sloeg het enthousiasme om in verdriet.

Vooral bij de reddingsdiensten is de verslagenheid groot.