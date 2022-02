Koning Mohammed VI belt met ouders van Rayan

De Marokkaanse koning Mohammed VI nam zelf contact op met de ouders van het kind en betuigde zijn medeleven. “Na het tragische ongeval dat het leven kostte aan het kind Rayan Oram, belde Zijne Majesteit Koning Mohammed VI de ouders van de overledene, die stierf nadat hij in een put was gevallen”, aldus de verklaring in het Arabisch.

De jongen viel dinsdag in de waterput in de noordelijke provincie Chefchaouen. Reddingswerkers werkten de klok rond om de kleuter te ontzetten. Ze hebben een enorm gat gegraven naast de put en werkten de voorbije uren centimeter per centimeter via een tunnel naar de plek waar Rayan vastzat. Zaterdagavond konden ze uiteindelijk het lichaam van het jongetje naar boven brengen.

Vanuit alle hoeken zijn er steunbetuigingen voor de ouders, maar ook voor de reddingswerkers die al het mogelijke geprobeerd hebben om de jongen levend naar boven te halen.

