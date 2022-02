In de topper van de 26e speeldag is leider Union Sint-Gillis zaterdagavond met 0-1 gaan winnen op het veld van Antwerp. Deniz Undav opende de score in de 50e minuut, op assist van Guillaume Francois en legde in de 77e minuut, op assist van Dante Vanzeir, ook de eindstand vast. Het verdict had zwaarder kunnen zijn, Undav trof ook nog twee keer de paal.