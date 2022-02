Wordt pensioen straks tussen partners gedeeld? Consensus over ‘pensioensplit’ groeit, maar er is één grote hindernis

Gooi de pensioenrechten van twee partners samen en geef de twee wanneer ze stoppen met werken evenveel pensioen. Zo goed als alle regeringspartijen zijn voor de invoering van die zogenaamde pensioensplit. Bevoegd minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) heeft het ook in haar plan staan dat nu op de regeringstafel ligt. Maar laat de hoog oplaaiende discussie over dat plan de pensioensplit nu net in de weg staan.