Links: reddingswerker Eloy Cacya - Rechts: de Belgische Natacha de Crombrugghe, enkele dagen voor haar verdwijning, aan Machu Picchu — © Eloy Cacya official, Facebook

De zoektocht naar de vermiste Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe (28) in Peru, gebeurt door een team onder leiding van de vermaarde reddingswerker Eloy Cacya. Zijn bijnaam in zijn thuisland: ‘De engel der vermisten’. “We zullen blijven zoeken, tot we haar vinden”, zegt Cacya vanuit Peru.