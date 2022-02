“Ecologische noodsituatie” in Bogota door bosbranden in Amazonewoud

In de Colombiaanse hoofdstad Bogota is een ecologische noodsituatie afgekondigd, omdat het bedreigd wordt door de rook van bosbranden die sinds enkele dagen woeden in het Colombiaanse Amazoneregenwoud. Dat maken de lokale autoriteiten zaterdag bekend. De branden hebben een omvang van een stad als Parijs.

De branden woeden op ongeveer 350 kilometer van de hoofdstad, maar door de wind trok de rook noordwestelijk. De burgemeester van Bogota, Claudia Lopez, zegt dat in meer dan de helft van de meetstations de luchtkwaliteit al 48 uur lang ondermaats is. Lopez vroeg de 8 miljoen inwoners van de hoofdstad om de komende uren fysieke activiteiten te vermijden.

De regering zegt dat de branden aangestoken zijn door rebellen die beslisten om het historische vredesakkoord van 2016 niet langer te respecteren. Het akkoord leidde tot de ontwapening van de marxistische guerillabeweging Farc. De dissidenten, zoals ze genoemd worden, willen “grond inpalmen (...) voor illegale intensieve veehouderij”, zei defensieminiser Diego Molano, die een lijst publiceerde van zeventien vermoedelijke brandstichters.

© EPA-EFE

In het departement Guaviare werd “code rood” afgekondigd. Gouverneur Heydeer Palacia zei dat “tienduizend hectares” opgingen in vlammen. Dat is ongeveer de oppervlakte van een stad als Parijs (10.500 hectare). Ook het Chiribiquete Nationaal Park, Unesco-werelderfgoed, is getroffen.

Volgens getuigenissen die nieuwsagentschap AFP verzamelde in oktober in de regio profiteren boeren en landeigenaars van het droge seizoen, van januari tot april, om omgehakte bomen te verbranden, ze te vervangen door cocaplanten of er vee te laten grazen. Uit gegevens van de regering blijkt dat de ontbossing de voorbije jaren sterk toenam in het Amazonegebied van het land. Dat is een gevolg van het vredesakkoord met de Farc, die veel stukken land opgaf die ze controleerde. Andere gewapende groepen namen dat land in. Ze profiteerden van de afwezigheid en de inactiviteit van de staat in die geïsoleerde zones.