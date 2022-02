Kristof Calvo hard voor traditionele partijen en MR-voorzitter Bouchez: “Probleem is dat hij niet verkozen is, maar meer macht heeft dan 150 Kamerleden”

Groen-Kamerlid Kristof Calvo heeft in De Zondag nog eens z’n licht laten schijnen op de Belgische politiek. Hij was daarbij hard voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Maar ook de traditionele partijen kregen een sneer.

Even terug naar 2019: na de federale verkiezingen werd Kristof Calvo wel verkozen als Kamerlid, maar kon hij van z’n voorzitter Meyrem Almaci geen aanspraak maken op een ministerpost. Teleurgesteld vertrok Calvo destijds naar Nederland om er bij de Groenen daar politiek onderzoek te doen. De Zondag sprak het Kamerlid over Nederland, de politiek en natuurlijk ook over enkele binnenlandse thema’s.

Zo spaarde Calvo MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez niet. “Er wordt veel gezegd en geschreven over Bouchez, maar het grootste probleem wordt niet genoemd. De man is niet verkozen geraakt als Kamerlid, maar heeft wel meer macht dan de 150 Kamerleden samen. Er gaat geen week voorbij of een voorstel botst op zijn veto: de gokwetgeving, de woonbonus, de fiscaliteit van voetballers, het reclameplafond voor partijen, noem maar op. Dát is het probleem. De macht moet liggen bij de mensen die verkozen zijn.” De oplossing: het slopen van de particratie en weg met de partijvoorzitters zoals we die kennen. “In Nederland zijn dat eerder spelverdelers op de lange termijn.”

Ook voor de regeringspartijen was Calvo niet mild. “Weet je wat het pijnpunt is? Soms lijken de Vivaldi-partijen wel te strijden om die ene partij te worden die nog twaalf procent haalt. Maar wat ben je met twaalf procent als de anderen verliezen? Dan mag je de oppositie leiden tegen N-VA en Vlaams Belang in het Vlaams Parlement. Of je moet premier worden in een coalitie met gedoogsteun van PVDA. De strijd tussen de partijen moet stoppen. Het is samen winnen of samen verliezen. Ik ben Vivaldist van het eerste uur. Ik blijf overtuigd, maar het moet echt beter. Er is te veel zenuwachtigheid.”